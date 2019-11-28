«Инвитро» вложила в новую лабораторию в Санкт-Петербурге 100 млн рублей

ГК «Инвитро» открыла новую клинико-диагностическую лабораторию в районе Обводного канала в Санкт-Петербурге площадью около 4 тысяч кв. м. Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей. ГК «Инвитро» открыла новую клинико-диагностическую лабораторию в районе Обводного канала в Санкт-Петербурге площадью около 4 тысяч кв. м. Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей.

В компании рассчитывают, что лаборатория сможет обрабатывать до 30 тысяч тестов в сутки по 1 800 наименованиям исследований. Новая площадка оборудована анализаторами компании Beckman Coulter, Abbott и Sysmex. Биологический материал будут привозить не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской и Калининградской областей, Карелии и Коми.

Помимо стандартных тестов, комплекс станет общероссийским центром сети «Инвитро» по диагностике 90 аутоиммунных заболеваний, в том числе таких, как целиакия, аутоиммунный гастрит, аутоиммунные гепатиты разных типов, добавили в группе.

По прогнозам аналитиков компании, в 2019 году в медицинские офисы «Инвитро» на территории Северо-Западного федерального округа должны обратиться более 1,5 млн пациентов, до конца 2019 года лаборатория обработает около 7,5 млн тестов. В планах до конца 2020 года – расширить свое присутствие в Северо-Западном федеральном округе, открыв еще 25 медицинских офисов.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. Бренд объединяет более 1,3 тысячи медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч различных тестов. Совокупная выручка компании в 2018 году превысила 11 млрд рублей.

Фото: Инвитро

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