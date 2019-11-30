Уголовное дело по картелю на 73 млн рублей направлено в суд в Карелии

Прокуратура города Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о картельном сговоре компаний «Медлон», «НикаМед» и «Медлон-ДВ». Организации в 2014–2017 годах поддерживали цены на 94 аукционах на поставку медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных средств в государственные больницы Республики Карелия. Государственными заказчиками на торгах являлись более 20 учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба ФАС России.

По итогам предварительного расследования должностным лицам, виновным в организации картеля, предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст.178 УК РФ и уголовное дело направлено в суд. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«Это пятое уголовное дело о картеле, направленное в суд в текущем году. Одно из них – в Самаре – закончилось обвинительным приговором, по которому двое подсудимых осуждены к лишению свободы, остальные получили наказания, не связанные с лишением свободы. Мы внимательно отслеживаем судьбу каждого уголовного дела, поскольку каждое из них является прецедентным и формирует правоприменительную практику. Дел таких не должно быть слишком много, но каждый приговор по уголовным делам о картелях должен иметь серьезное превентивное значение», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

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