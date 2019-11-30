Меры против «черных аптек» будут ужесточаться

«К нам поступает много обращений от матерей пациентов в связи с проблемой аптечной наркомании, — рассказал он. — Они просят ввести жесткие меры по предотвращению незаконной продажи психотропных и наркотических препаратов в аптеках».

Михаил Мурашко сообщил, что на сегодня открыт ряд административных и уголовных дел по «черным аптекам». Кроме того, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о лишении лицензий за подобные правонарушения.

Как правило, по факту нарушений, связанных с аптечной наркоманией, составляются протоколы об административном правонарушении по статьям ч.4 14.1 КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований, которое влечет за собой наложение административного штрафа от 100 до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток) и 6.33 КоАП РФ (обращение контрафактных лекарств, которое влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

pharmvestnik