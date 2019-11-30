Московские полицейские уличили четыре аптеки в незаконной продаже наркосодержащих лекарств

Оперативникам поступило обращение от граждан, которые были обеспокоены скоплением наркозависимых лиц около аптек, расположенных в Северо-Западном округе столицы.

В ходе проверки четырех аптечных пунктов установлено, что их сотрудники реализовывали гражданам лекарственные препараты без рецепта и кассового чека. Также выявлено неучтенное хранение лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, таких как «Лирика», «Тропикамид», «Залдиар», а также установлены факты безрецептурного отпуска этих лекарств.

Как сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО Москвы, из оборота изъято 716 флаконов лекарственного препарата «Тропикамид», 86 флаконов «Мидриацила», 1666 капсул препарата «Лирика», 924 капсулы «Прегабалина», 710 капсул «Залдиара», 250 таблеток «Баклосана» и препараты «Коделанов», «Терпинкод», «Коделак», «Цикломед2», «Пенталгин-Н», «Нурофен Плюс», «Седальгин Нео».

Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении каждого юридического лица по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», в рамках которых проводятся административные расследования.

Результаты административных расследований будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решений.

«За данное административное правонарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – сообщили в пресс-службе.

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