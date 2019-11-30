RNC Pharma: в сентябре объем импорта лекарств в РФ побил абсолютный исторический рекорд

Рублевая динамика к аналогичному периоду 2018 года бьет рекорды, прирост составил 22,3%. Импорт in-bulk за январь-сентябрь 2019 года достиг суммы 91,7 млрд руб., динамика здесь скромнее, долгосрочный показатель прироста поставок составляет «всего» 12,5%.

Интересно, что общий рублевый объем импорта по ГЛП и in-bulk в сентябре 2019 года побил абсолютный исторический рекорд. Поставки за месяц достигли суммы 80,2 млрд руб., ничего подобного не было с января 2010 г.

Несмотря на значительный рост денежного объема импорта, натуральные показатели поставок демонстрируют куда более сдержанную динамику. Всего с начала текущего года в РФ было импортировано 1,39 млрд. упак. ГЛП. Динамика при расчете в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит лучше, здесь за период аналитики фиксируют +5,5% — на рынке продолжается тенденция укрупнения потребительских упаковок.

В отношении импорта нерасфасованной продукции ситуация не в пример хуже, всего за январь-сентябрь 2019 года в Россию было ввезено 2,63 млрд МЕД in-bulk, это на 17,7% меньше, чем годом ранее. Впрочем, общая натуральная динамика поставок по ГЛП и in-bulk все равно положительная (+2,9%). Суммарно с начала текущего года в нашу страну было ввезено 28,74 млрд МЕД.

Из числа поставщиков готовых ЛП максимальную динамику в ТОП-15 за I-III кв. 2019 года показывали BMS («Бристол-Майерс Сквибб»), отгрузки за год выросли в 4,2 раза в рублях и Roche («Рош») в 2,1 раза. В первом случае динамика в основном обеспечивалась за счет роста поставок двух противоопухолевых препаратов: импорт «Опдиво» за год вырос в 5 раз в рублевом эквиваленте (до 7,4 млрд руб. в ценах с учетом стоимости таможенной очистки), поставки препарата «Ервой» за год выросли в 4,5 раза (до 1,6 млрд руб.). В отношении продуктового портфеля «Рош» с точки зрения динамики не было равных препарату «Алеценза», импорт последнего за год вырос в 166 раз. Значительную динамику так же продемонстрировал «Тецентрик», отгрузки выросли в 36 раз.

В ТОП-15 поставщиков in-bulk сразу четыре производителя продемонстрировали более чем двукратный рост поставок. Лидером по динамике за период стал MSD, поставки компании за год выросли в 2,6 раза, а общая сумма за три квартала вплотную приблизилась к 11,8 млрд руб. Большая часть этой суммы (74%) приходится на препарат «Китруда». За год импорт последнего вырос в 4,9 раза, препарат проходит стадию вторичной упаковки на предприятии «Ортат» группы «Р-Фарм». Второй результат с точки зрения рублевой динамики импорта нерасфасованной продукции принадлежит компании Amgen («Амджен»), за год суммарный объем поставок вырос в 2,1 раза. Здесь отметились сразу три различных препарата: «Вектибикс» (импорт вырос в 3,5 раза в рублях), «Эксджива» (в 2,6 раза) и «Энплейт» (в 1,9 раза). Все три проходят стадию вторичной упаковки на мощностях «Добролек» группы «Фармэко».

Динамика объемов импорта ЛП в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за период январь 2018—сентябрь 2019 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС), руб.*

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