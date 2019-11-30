Коллективный иск против FemFatal содержит требования на 5,5 млн рублей

Производителю, помимо коллективного иска, грозят санкции со стороны Роспотребнадзора, который выявил нарушение правил маркировки косметического средства Acne Remover, а именно – привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
Кроме того, Росаккредитация установила, что две из трех компаний, сертифицировавших продукцию FemFatal, закрылись через неделю после выдачи заключений, а сертификаты, выданные третьей компанией на два косметических средства, были отменены.
Решение по первому иску против FemFatal было принято 4 октября 2019 года мировым судом Щербинского района Москвы. Суд постановил возместить истице – блогеру Кате Конасовой – моральный вред в размере 1 тысячи рублей. Всего суд взыскал с производителя 17 тысяч рублей, включая возмещение средств на приобретение средства Конасовой и судебные издержки.
В июле 2019 года Конасова обратилась за экспертизой приобретенного косметического средства Acne Remover в ООО «Центр химических исследований». Причиной обращения послужило раздражение кожи из-за входящего в состав средства и не заявленного в маркировке тетрациклина.
Фото: life.ru