ТАСС: Татьяну Быковскую отправили в СИЗО

Задержание министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской завершилось отправкой ее в изолятор временного содержания, сообщил источник ТАСС. По предварительным данным, дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и может быть связано с деятельностью подрядчика «Центр 100 Ростов-на-Дону», планировавшего централизовать утилизацию медотходов в регионе.

Официального подтверждения возбуждения дела в отношении Быковской и помещения ее в СИЗО нет. При этом, по данным источников ТАСС и других СМИ, по этому делу уже прошли обыски в министерстве, дома у подозреваемых, а также в офисе «Центр 100 Ростов-на-Дону».

Эта компания зарегистрирована в 2016 году и оказывает услуги по обращению с медицинскими отходами класса «Б». По данным СПАРК-Интерфакс, «Центр 100 Ростов-на-Дону принадлежит Александру Данченко. В 2017 году компания и региональное правительство подписали соглашение о создании централизованной системы сбора и обезвреживания медотходов. Участие в проекте должна была принять швейцарская компания AFD Group. В реализацию идеи планировалось вложить 400 млн рублей.

В сентябре 2019 года проект обсудили на тематическом совещании Роспотребнадзора. Участвовала в нем и Татьяна Быковская, которая выступила за централизацию системы, а также предложила ввести лицензирование для профильных компаний. А пока этого не произошло, надо вывести этот вид услуг из-под действия распоряжения Правительства РФ №471-р, обязывающего заказчика проводить электронный аукцион для отбора подрядчика, предлагала министр.

В октябре 2019 года ФАС России возбудила дело в отношении министерства, ростовских ОКБ №2, ГБ №20, ДРС №4, ГБСМП и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Компания выиграла тендеры на утилизацию медицинских отходов, по данным СПАРК-Интерфакс, на общую сумму 23,2 млн рублей. Всего за 2019 год «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключил контракты на сумму 211 млн рублей.