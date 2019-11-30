На заводе «Рестер» планируется расширение фармацевтического производства

Отвечая на вопросы корреспондента информационного агентства «ОРУЖИЕ РОССИИ» Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал о фармацевтическом производстве ЗАО «Рестер» и поделился планом в отношении инвестиционного проекта.

Любой успех складывается из множества больших и малых «секретов». В случае «Рестера» это и ориентация на мировых лидеров в ходе строительства предприятия и выбора его партнёров, настойчивость в достижении поставленных целей, огромное внимание к качеству продукции и многое другое. Отмечу лишь один фактор. При производстве продукции завода «Рестер» – а он выпускает растворы для заместительной почечной терапии (перитонеального диализа) в уникальной системе stay.safe, не имеющей аналогов на российском рынке – критическое значение имеет точность в соблюдении технологических процедур. Но эти же факторы являются критически важными и для производства сложной военной техники. В фармакологии на первом месте стоит чистота. Существующее фармацевтическое производство ЗАО «Рестер» полностью соответствует международным требованиям GMP и российским нормам, регламентирующим выпуск стерильных растворов. Как удалось этого добиться в кратчайшие сроки? У нас и на основном производстве есть цеха, в которых необходима стерильная чистота. Мы знаем – как её обеспечить. Обладая необходимыми технологиями и главное – высочайшей культурой производства, «Купол» смог успешно реализовать свой фармацевтический проект.

К настоящему времени на ЗАО «Рестер» освоено производство более 15 видов различных медицинских растворов, что позволяет обеспечивать российских пациентов медикаментами высочайшего качества, эффективно решая задачу импортозамещения. С 2006 года АО «ИЭМЗ «Купол» осуществляет совместный проект с немецкой фармацевтической компанией «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH». Fresenius – мировой лидер в области заместительной почечной терапии. Это предприятие задаёт самые высокие стандарты в данной области, постоянно совершенствуя свою продукцию и качество услуг. В настоящий момент Fresenius внедряет в мировую практику двухкомпонентные усовершенствованные растворы для перитонеального диализа. В России их будут производить на заводе «Рестер»: в рамках долгосрочного контракта ИЭМЗ «Купол» с компанией Fresenius Medical Care, планируется инвестиционный проект строительства нового производства на существующем фармацевтическом предприятии.

ИСТОЧНИК: ИА «ОРУЖИЕ РОССИИ»

gmpnews