Изменения в руководстве региона «Россия и СНГ»

28 ноября 2019 года Денис Богомолов, занимающий должность заместителя генерального директора по финансам и ИТ, назначается временно исполняющим обязанности генерального директора STADA в регионе «Россия и СНГ».

Генеральный директор STADA AG Питер Гольдшмидт поблагодарил Дмитрия Ефимова, который на протяжении многих лет руководил компанией, и выразил свое доверие Денису Богомолову:

В течение 23 лет Дмитрий успешно работал в STADA и внес значительный вклад в развитие нашего бизнеса. Под его руководством компания превратилась в очень сильного игрока в сфере производства и продажи лекарственных препаратов и дженериков. Денис присоединился к STADA в июле 2019 года в качестве заместителя генерального директора по финансам и ИТ. Он заслужил мое абсолютное доверие и в новой должности будет руководить бизнесом в регионе «Россия и СНГ» до назначения преемника. Затем Денис вернется к выполнению своих обязанностей в качестве заместителя генерального директора по финансам и ИТ.

Денис Богомолов имеет опыт работы более 20 лет в фармацевтическом бизнесе в России и за рубежом. Его карьерный путь складывался в таких фармацевтических компаниях, как GlaxoSmithKline, Solvay Pharmaceuticals, Teva. В Teva Денис отвечал за управление финансами и инфотехнологиями, а также руководил бизнес-подразделением безрецептурных препаратов, занимался развитием бизнеса и интеграцией новых бизнесов компании.

Денис Богомолов с отличием окончил факультет международных экономических отношений Московской академии народного хозяйства имена Г.В. Плеханова, получил степень Executive MBA в Антверпенской школе бизнеса, также он является обладателем американского профессионального сертификата по управленческому учету (CMA-Certified Management Accountant USA).

stada.ru