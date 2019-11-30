«Эвалар» заявил о необоснованности блокировки своей онлайн-платформы

Ни ЗАО «Эвалар», ни ООО «Фитомаркет» не привлекались к процессу в качестве третьих лиц. В этом компания усматривает нарушение своих прав как владельца домена, который не имел возможности себя защищать.

Подробностями с «ФВ» поделилась директор по корпоративным коммуникациям ЗАО «Эвалар» Екатерина Беляева. «Компания выполнила требование суда от 23 июля 2019 года, удалив со своего портала «Фитомаркет» указанную ссылку с детской продукцией, — рассказала она. – Но в августе судом было вынесено определение, о котором нам не было известно до сегодняшнего дня. О том, что таковое существует, мы узнали только благодаря информации от журналистов, которые смогли его получить. В определении, направленном на исправление технической ошибки, появилась новая ссылка, охватывающая расширенный ассортимент продукции».

Примечательно, что на сайте суда в материалах о движении дела информация об определении также отсутствует до сих пор, подчеркнула собеседница «ФВ». Ненадлежащее информирование нас является процессуальным нарушением, поскольку это не дало нам возможности ни защищать себя, ни самостоятельно устранить нарушения без блокировки ресурса.В настоящее время компания направила повторное письмо в Роскомнадзор, с изложением своей позиции.

Ранее председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула: «Ситуация с нашим порталом наглядно демонстрирует нам, что отсутствие адекватного нормативного регулирования оборота БАД в интернете может подставить под удар абсолютно любого игрока рынка».

Сергей Рякин

pharmvestnik