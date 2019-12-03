Владимир Жириновский предложил отказать от рекламы лекарств

Реклама не должна навязывать всем общие рецепты оздоровления, заставляя людей им соответствовать — каждый человек индивидуален, заявил Жириновский, выступая на международном форуме «Российская неделя здравоохранения», который проходит в Москве 2-6 декабря.

В плане работы Госдумы на 3 декабря значится рассмотрение в первом чтении законопроекта «О проекте федерального закона № 372739-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О рекламе»», который предусматривает запрет рекламы лекарственных средств в теле- и радиопрограммах. Одним из инициаторов разработки этого документа является Жириновский.

«Предлагаемый запрет на рекламу лекарственных средств не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить в интернете и средствах массовой информации», ­– считают разработчики документа.

Стоит отметить, что законопроект поступил в Госдуму в январе 2018 года. За этот период его рассмотрение в первом чтении переносилось более 20 раз.

Фото: ldpr.ru

Елена Сидорова

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