Владимир Жириновский предложил отказать от рекламы лекарств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что люди будут более здоровыми, если перестанут испытывать стресс из-за рекламы.
Реклама не должна навязывать всем общие рецепты оздоровления, заставляя людей им соответствовать — каждый человек индивидуален, заявил Жириновский, выступая на международном форуме «Российская неделя здравоохранения», который проходит в Москве 2-6 декабря.
В плане работы Госдумы на 3 декабря значится рассмотрение в первом чтении законопроекта «О проекте федерального закона № 372739-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О рекламе»», который предусматривает запрет рекламы лекарственных средств в теле- и радиопрограммах. Одним из инициаторов разработки этого документа является Жириновский.
«Предлагаемый запрет на рекламу лекарственных средств не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить в интернете и средствах массовой информации», – считают разработчики документа.
Стоит отметить, что законопроект поступил в Госдуму в январе 2018 года. За этот период его рассмотрение в первом чтении переносилось более 20 раз.
Фото: ldpr.ru
Елена Сидорова
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