«Сервье» расширяет партнерства в области телемедицины для кардиопациентов

19 ноября 2019 года в Париже «WeHealth Digital Medicine», подразделение цифровых решений в области здравоохранения группы компаний «Сервье» и французская компания «NP Medical», новатор в области разработки решений для дистанционного мониторинга состояния пациентов, объявили о подписании соглашения с целью совместной разработки и реализации решения для дистанционного мониторинга состояния амбулаторных пациентов, страдающих сердечной недостаточностью.

Сердечная недостаточность, от которой страдают более 33 миллионов пациентов по всему миру1, представляет собой серьезную проблему для здравоохранения. Несмотря на успехи терапии, частота повторной госпитализации при сердечной недостаточности остается высокой — более 50% пациентов вновь оказываются в больнице в течение шести месяцев после выписки2. Международные рекомендации по борьбе с данным заболеванием3 предусматривают обучение пациентов и внедрение программ мониторинга. Сотрудничество между подразделением «WeHealth Digital Medicine» и компанией «NP Medical» позволит в полной мере реализовать эти рекомендации.

Предлагаемое решение — простое и комплексное. Регистрация пациента занимает всего несколько минут. Мониторинг основных клинических симптомов сердечной недостаточности (усталость, одышка, кашель, отеки) и массы тела осуществляется при помощи анкеты, которую пациент получает в формате текстового сообщения. При ухудшении состояния пациента лечащему врачу поступает уведомление. Помимо этого, данное решение включает в себя образовательные модули в виде видеоматериалов и терапевтические рекомендации для пациентов, страдающих сердечной недостаточностью.

Решение, разработанное компанией NP Medical, доступно на рынке Франции с сентября 2018 года. под коммерческим названием Satelia. Использование приложения Satelia утверждено в рамках экспериментальной программы ETAPES4, которая направлена на поощрение и финансовую поддержку актуальных проектов дистанционного контроля состояния пациентов на всей территории Франции: стоимость использования Satelia полностью компенсируется государственным медицинским страховым полисом.

Подразделение «WeHealth Digital Medicine» представит данное решение на мировом рынке под названием HeartKeeperTM.

«Задача подразделения «WeHealth Digital Medicine» — разработка цифровых инструментов и решений, которые повышают качество жизни пациентов и при этом позволяют сократить расходы на медицинские услуги, — заявил д-р Давид Гес, исполнительный директор подразделения «WeHealth Digital Medicine» по вопросам инноваций и поиска технологий. — Мы рады объединить усилия с компанией «NP Medical», чтобы ускорить разработку и коммерциализацию нового решения, которое поможет улучшить результаты лечения пациентов, страдающих сердечной недостаточностью».

«HeartKeeperTM — новейшее решение в ассортименте подразделения «WeHealth Digital Medicine», которое, используя собранные данные, помогает получить важную медицинскую информацию, благодаря чему можно предсказывать и улучшать прогноз развития заболевания», — добавил Лоик де Шасси, генеральный директор «WeHealth Digital Medicine».

«Сотрудничество с подразделением «WeHealth Digital Medicine» в области дистанционного контроля состояния больных, страдающих сердечной недостаточностью, позволяет расширить деятельность компании «NP Medical» до международного уровня. Оно свидетельствует о признании нашего опыта и эффективности инновационной модели, разработанной нашей командой медицинских и технических специалистов. Мы гордимся тем, что всего лишь за год совместной работы нам удалось внедрить Satelia более чем в 70 медицинских центрах Франции. Сохраняя наше стремление к простоте и эффективности, мы продолжим разрабатывать решения для контроля других заболеваний совместно с инновационными медицинскими центрами, чтобы сделать их услуги доступными для большего числа пациентов», — отметил Николя Паж, врач-ординатор в отделении анестезиологии и интенсивной терапии и один из основателей компании «NP Medical».

Для подразделения «WeHealth Digital Medicine» это уже пятый совместный проект в области кардиологии.

1 База данных Decision Resources Group (DRG)

2 https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.112.125435

3 П. Пониковски, А.А. Ворс, С.Д. Анкер и др. Рекомендации ESC по вопросам диагностики и лечения острой и хронической сердечной недостаточности в 2016 г.: Рабочая группа Европейского кардиологического общества (ESC) по вопросам диагностики и лечения острой и хронической сердечной недостаточности. Разработано при особом участии Ассоциации специалистов по сердечной недостаточности ESC. Европейский журнал кардиологии, 2016; 14:37:2129–200 (Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association of the ESC. Eur Heart J 2016; 14:37:2129–200).

4 ETAPES (Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé, «Телемедицинские исследования для оптимизации методов лечения») — программа, реализуемая на основании статьи 54 закона №2017-1836 о финансировании социального страхования во Франции.

Источник: АО «Сервье»

pharmvestnik