Продажи препаратов для лечения ВИЧ растут

По предварительным данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 30 июня 2019 года в России кумулятивное количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции составляет 1 376 907.

По данным AlphaRM, объем продаж ЛП группы EphMRA J5С — «Препараты для лечения ВИЧ-заболеваний», с января по сентябрь 2019 года составил в денежном выражении 20,7 млрд руб., что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в натуральном — 11,6 млн упаковок (+14% к YTD’9 2018).

Что касается ценовых сегментов, то в денежном выражении лидирующими стали дорогостоящие препараты (более 5 тыс. руб.), их доля составила 58%. В упаковках же на первой строчке ЛП, средняя цена которых менее 500 руб., с долей 45%. Минимальные продажи и в стоимостном, и в натуральном выражениях продемонстрировали препараты ценового сегмента от 1,5 до 3 тыс. руб.

С января по сентябрь 2019 года локализация производства препаратов группы J5C распределилась следующим образом: 72% продаж в денежном выражении занимают отечественные ЛП, а 28% — импортные. Лидерами по реализации препаратов для лечения ВИЧ-заболеваний на фармацевтическом рынке России стали средства с действующим веществом «Лопинавир+Ритонавир» (доля — 22,1%). Их средняя цена равне 3,246 тыс. руб. На первой строчке по продажам среди импортных препаратов — МНН «Эмтрицитабин+Рилпивирин+Тенофовир» (доля — 43,0%) со средней ценой 26,412 тыс. руб.

Источник: AlphaRM

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