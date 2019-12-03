Stada приобрела фармацевтический бизнес украинской «Биофарма»

Предметом сделки также является производственная площадка в городе Белая Церковь, Киевская область. Владельцы компании «Биофарма» сохраняют за собой бизнес плазмы крови и сфокусируются на его развитии на рынке Украины и за его пределами. Сделка пройдет в несколько этапов, включая согласование слияния антимонопольными органами Украины.

Ожидается, что она будет закрыта в декабре 2019 года.

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