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Stada приобрела фармацевтический бизнес украинской «Биофарма»

Группа Stada («Штада) продолжает расширять экспансию на Европейском рынке. О сделке по приобретению фармацевтического бизнеса украинской компании «Биофарма» говорится в сообщении Stada.

Предметом сделки также является производственная площадка в городе Белая Церковь, Киевская область. Владельцы компании «Биофарма» сохраняют за собой бизнес плазмы крови и сфокусируются на его развитии на рынке Украины и за его пределами. Сделка пройдет в несколько этапов, включая согласование слияния антимонопольными органами Украины.

Ожидается, что она будет закрыта в декабре 2019 года.

pharmvestnik

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Декабрь 2, 2019 | Просмотров: 132