Портфель компании Самсон-Мед пополнился безрецептурными продуктами

До недавнего времени единственным безрецептурным препаратом в портфеле компании Самсон-Мед была «Желчь медицинская консервированная». Именно на основе желчи разработана рецептура лечебных кремов при болях в суставах и мышцах «Фортевигал®». Данные кремы сочетают в себе активные свойства, присущие медицинской желчи, со свойствами натуральных эфирных масел, хондропротекторов и экстрактов лекарственных растений. «Фортевигал®» применяется при ревматизме и остеохондрозе, «Фортевигал®-К» — при спортивных травмах, «Фортевигал®-ГХ» — при боли в суставах и артрозах.

Также портфель Самсон-Мед пополнился двумя БАДами.

«Либемакс®» — комплекс экстрактов и микроэлементов для предупреждения развития аденомы простаты. Экстракт пальмы Сабаль, входящий в состав «Либемакс®», уже зарекомендовал себя как эффективный компонент для укрепления мужского здоровья.

«Тимусол®» — комплекс экстрактов Эхинацеи и Лимонника китайского для поддержания защитной функции организма в период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Самсон-Мед» существует с 1937 года. За это время в компании был разработан и внедрен целый ряд уникальных технологий производства биологических лекарственных средств нерекомбинантного происхождения, выделяемых из животного сырья. Помимо безрецептурных препаратов портфель компании включает в себя восемь рецептурных препаратов и три активные фармацевтические субстанции, например, экстракт тимуса и экстракт предстательной железы.

Источник: Самсон-Мед

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