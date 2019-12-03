В МВД не ожидают проблем с выпиской прегабалина, тропикамида и тапентадола

Постановление Правительства РФ от 27.05.2019 № 667 о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), вступило с силу 1 декабря. Теперь их незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение или сбыт караются мерами, предусмотренными статьей 234 УК РФ.

«Отнесение указанных веществ к категории сильнодействующих не усложнит выписку рецептов на содержащие их медикаменты, поскольку они включены в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Минздрава России», — сообщили в пресс-службе.

Мера, позволяющая привлекать к уголовной ответственности виновных лиц за незаконное приобретение, хранение, перевозку и пересылку в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ, является действенным инструментом в борьбе с незаконным распространением лекарственных препаратов, используемых в немедицинских целях, считают в МВД.

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