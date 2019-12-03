В Китае одобрен pembrolizumab в сочетании с химиотерапией для лечения НМРЛ

Компания Merck, известная как MSD за пределами США и Канады, объявила о том, что KEYTRUDA® (pembrolizumab), анти-PD-1 терапия, была одобрена Национальным управлением по лекарственным средствам (NMPA) в Китае в сочетании с карбоплатином и паклитакселом в качестве терапии первой линии пациентов с метастатическим плоскоклеточным немелкоклеточным раком легких (НМРЛ).

Новое показание препарата было полностью одобрено на основании результатов общей выживаемости, полученных в ходе ключевого исследования KEYNOTE-407 фазы III, включая промежуточные данные из расширенного глобального исследования, проведенного с участием китайских пациентов. KEYTRUDA®, таким образом, стала первой анти-PD-1 терапией, одобренной в Китае в сочетании с химиотерапией в качестве терапии первой линии плоскоклеточного и неплоскоклеточного НМРЛ, а также монотерапии первой линии пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого, опухоли которого экспрессируют белок PD-L1.

В рамках KEYNOTE-407 данные промежуточного анализа показали, что KEYTRUDA® в сочетании с химиотерапией (карбоплатин и паклитаксел или наб-паклитаксел) приводят к статистически значимому улучшению показателя общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования заболевания. Терапия KEYTRUDA® в сочетании с химиотерапией также продемонстрировала уменьшение риска прогрессирования или смерти пациентов на 44% по сравнению с химиотерапией.

«Менее чем за один год мы получили три разрешения на применение KEYTRUDA® в качестве терапии первой линии при немелкоклеточном раке легкого, — сказал Джозеф Романелли, президент MSD в Китае. — KEYTRUDA®, в сочетании с химиотерапией или в качестве монотерапии, продемонстрировал значительное преимущество в выживаемости по сравнению с химиотерапией, и мы будем продолжать тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы повысить доступ к этому важному варианту лечения пациентов».

gmpnews