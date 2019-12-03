Соединенные Штаты признаны страной с самыми дорогими лекарствами

В сравнительном исследовании, проведенном в 50 странах мира, выяснялась разница цен по 13-ти лекарственным препаратам. Первое место в списке стран с самыми дорогими лекарствами заняли США, на втором месте расположилась Япония. На другом конце рейтинга оказался Таиланд.

В исследовании, проведенном Medbelle, лондонской сетью учреждений онлайн-здравоохранения, было выбрано 13 популярных фармацевтических препаратов для сравнения их стоимости в разных странах, независимо от того, входили ли они в списки лекарственного страхования или оплачивались непосредственно пациентами. Средние цены были подсчитаны для фирменных препаратов и их дженериков, чтобы у каждого препарата был собственный полный профиль.

В целях исследования был стандартизирован объем дозы, а цены переведены в евро. После получения данных стало возможным рассчитать среднюю цену для каждого соединения в 50 странах и разницу между фактической стоимостью дозы в данной стране и средним глобальным значением.

В итоге США расположились на вершине рейтинга (+306,82% к цене по сравнению со средним глобальным значением). В свою очередь, в Таиланде было зафиксировано минимальное значение (-93,93%), благодаря чему эта страна была признана самой дешевой с точки зрения стоимости лекарственных препаратов. В целом рейтинг продемонстрировал огромный разрыв во всем мире в ценах, которые потребители платят за одно и то же лекарство.

gmpnews