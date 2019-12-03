Экспертное мнение в отношении лекарственной реформы Узбекистана

Андрей Петрович Мешковский, доцент кафедры промышленной фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, прокомментировал намерение Минздрава Республики Узбекистан перейти с 1 апреля 2020 года на систему референтного ценообразования на лекарственные препараты.

Эксперт считает, что данное направление реформ правильное, «следует ожидать положительных результатов».

«Но лишь при условии, что они будут реализовываться с учетом широкой палитры элементов мирового опыта, выходящей далеко за пределы принципов регулирование цен и установление референтных цен», — сказал эксперт Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что все страны, кроме США, регулируют цены на лекарственные средства, однако каждая делает это по-своему.

«Чаще всего регулируются цены на препараты, расходы на которые подлежат возмещению», — рассказал Мешковский.

Причем регулирование цен, по его словам, важный, но не единственный и даже не главный инструмент в обеспечении экономической доступности лекарств. Важнейшим элементом здесь является возмещение затрат третьей стороной (государством), что возможно только в отношении так называемых основных лекарств.

Комментируя планы властей Узбекистана обязать все без исключений работающие в стране медицинские организации выписывать рецепты только по международному непатентованному наименованию лекарств, Мешковский отметил, что это разумный шаг: такая практика действует в нескольких странах и отвечает требованиям ВОЗ.

«Эта мера может ограничивать необоснованный рост цен и таким образом содействовать повышению доступности лекарственных средств при условии комплексного внедрения, то есть поддержки другими мерами. Прежде всего, необходимо определить права и обязанности аптечных работников: запрет замены, разрешение замены на фирменные препараты (бренды) или рекомендация замены, в том числе по согласованию с врачом или без такого», — считает Андрей Мешковский.

Далее потребуется ужесточить требования к регистрации дженериков и к последующему контролю их качества, включая инспектирование по правилам надлежащего производства (GMP). В противном случае, отметил эксперт, преимущества получат недобросовестные производители.

gmpnews