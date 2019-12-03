Импорт фармсубстанций в Россию за 9 месяцев 2019 года превысил объём поставок за весь 2018 год

Суммарный объём импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию по итогам 1-3 кв. 2019 г. достиг 98,3 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). При этом объём импорта за 9 месяцев превысил в абсолютном выражении суммарный объём импорта за весь 2018 г. Темпы роста рублёвой массы поставок показали второй в современной истории результат, прирост к аналогичному периоду 2018 г. составил 42%, большую динамику мы фиксировали только однажды, в 2015 г. на волне девальвации рубля, сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

Фактически рост импорта обеспечивался за счёт роста цен. В текущем году средние цены, импортируемых в Россию АФИ, выросли на 24%, сейчас килограмм сырья стоит порядка 10,3 тыс. руб. Натуральный объём импорта так же демонстрировал значительную динамику, которая всё же значительно уступала денежной, здесь фиксируем прирост на уровне 14,4% (в тоннах). Всего с начала года в нашу страну было импортировано 9,5 тыс. тонн АФИ. Это немало, но и о рекордах речь не идёт, результат вполне средний.

В текущем году значительные изменения произошли в отношении структуры поставок и расчётов за импортные фармсубстанции. Прежде всего надо отметить продолжившийся рост доли рубля в расчётах, по итогам 1-3 кв. 2019 г. рублями оплачивались 68% всех поставок в денежном выражении, годом ранее на российскую валюту приходилось 64%. Для примера, в 2010 г. рублями оплачивалось всего 10,5%, а основной платёжной валютой выступал доллар США, ими оплачивали практически 72% импорта.

Значительно различается динамика поставок по типам сырья, так импорт технических АФИ за год сократился на 10% в натуральном выражении и при этом вырос в 2,3 раза в рублёвом эквиваленте. Для АФИ фармакопейного класса чистоты фиксируется рост как натуральных (+15%), так и денежных объёмов поставок (+40%).

Ассортимент импортных АФИ за год увеличился на 42 позиции, по итогам периода январь-сентябрь 2019 г. в нашу страну ввозилось 765 торговых наименований. За год прекратились поставки 120 и стартовали 162 наименований. Максимальный объём среди «новичков» приходится на Долутегравир натрия японской «Шионоги». Поставки стартовали с февраля 2019 г., субстанция используется для производства препарата Тивикай («ВииВ Хелскер»). производство локализовано на мощностях российского предприятия французской фармкомпании «Сервье» в Троицке. Суммарный объём импорта с начала года составил 4,3 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС).

Максимальную рублёвую динамику в топ-30 торговых марок демонстрируют Дидрогестерон-гранулы (поставки выросли в 228 раз) и Пантопразол натрия сесквигидрат (рост в 215 раз). В первом случае поставки ведутся из Голландии в интересах компании «Эбботт», которая локализовала производство препарата Дюфастон на мощностях дочерней компании «Верофарм» в Белгороде. Во втором, поставки проводятся из трёх разных регионов, максимальный объём приходится на Словению. АФИ отгружается в интересах российского предприятия компании «КРКА», на котором локализовано производство противоязвенного препарата Нольпаза. Так же Пантопразол поставляется из Испании (получатели «Канонфарма продакшн» и «Протек-СВМ» и Индии («Акрихин»).

gmpnews