По итогам сентября 2019 года объём импорта ЛП в Россию поставил абсолютный исторический рекорд

Суммарный объём импорта готовых ЛП в Россию по итогам 1-3 кв. 2019 г. составил без малого 462 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки). Рублёвая динамика к аналогичному периоду 2018 г. бьёт рекорды, прирост составил 22,3%. Импорт in-bulk за январь-сентябрь 2019 г. достиг суммы 91,7 млрд руб., динамика здесь скромнее, долгосрочный показатель прироста поставок составляет «всего» 12,5%, такие цифры приводятся в аналитическом отчете компании RNC Pharma® по итогам сентября 2019 года.

Интересно, что общий рублёвый объём импорта по ГЛП и in-bulk в сентябре 2019 г. побил абсолютный исторический рекорд. Поставки за месяц достигли суммы 80,2 млрд руб., ничего подобного не было начиная с января 2010 г.

Несмотря на значительный рост денежного объёма импорта, натуральные показатели поставок демонстрируют куда более сдержанную динамику. Так по готовым формам отгрузки ЛП в упаковках выросли за минувший год на 3,8%. Всего с начала текущего года в нашу страну было импортировано 1,39 млрд упак. ГЛП. Динамика при расчёте в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит лучше, здесь за период фиксируем +5,5% — на рынке продолжается тенденция укрупнения потребительских упаковок.

В отношении импорта нерасфасованной продукции ситуация не в пример хуже, всего за январь-сентябрь 2019 г. в Россию было ввезено 2,63 млрд. МЕД in-bulk, это на 17,7% меньше, чем годом ранее. Впрочем, общая натуральная динамика поставок по ГЛП и in-bulk всё равно положительная (+2,9%). Суммарно с начала текущего года в нашу страну было ввезено 28,74 млрд МЕД.

Из числа поставщиков готовых ЛП максимальную динамику в топ-15 за 1-3 кв. 2019 г. показывали «БМС», отгрузки за год выросли в 4,2 раза в рублях и «Рош» в 2,1 раза. В первом случае динамика в основном обеспечивалась за счёт роста поставок двух противоопухолевых препаратов: импорт Опдиво за год вырос в 5 раз в рублёвом эквиваленте (до 7,4 млрд руб. в ценах с учётом стоимости таможенной очистки), поставки препарата Ервой за год выросли в 4,5 раза (до 1,6 млрд руб.). В отношении продуктового портфеля «Рош» с точки зрения динамики не было равных препарату Алеценза, импорт последнего за год вырос в 166 раз. Значительную динамику также продемонстрировал Тецентрик, отгрузки выросли в 36 раз.

В топ-15 поставщиков in-bulk сразу четыре производителя продемонстрировали более чем двукратный рост поставок. Лидером по динамике за период стал «МСД», поставки компании за год выросли в 2,6 раза, а общая сумма за три квартала вплотную приблизилась к 11,8 млрд руб. Большая часть этой суммы (74%) приходится на препарат Китруда. За год импорт последнего вырос в 4,9 раза, препарат проходит стадию вторичной упаковки на предприятии «Ортат» группы «Р-фарм». Второй результат с точки зрения рублёвой динамики импорта нерасфасованной продукции принадлежит компании «Амджен», за год суммарный объём поставок вырос в 2,1 раза. Здесь отметились сразу три различных препарата: Вектибикс (импорт вырос в 3,5 раза в рублях), Эксджива (в 2,6 раза) и Энплейт (в 1,9 раза). Все три проходят стадию вторичной упаковки на мощностях «Добролек» группы «Фармэко».

gmpnews