ЦРПТ презентовал приложение для проверки подлинности лекарств

29 ноября 2019 года на площадке IХ Всероссийского конгресса пациентов оператор государственной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил бесплатное приложение для смартфонов «Честный ЗНАК», которое позволяет убедиться в подлинности товаров, в том числе лекарств.

Приложение считывает код цифровой маркировки Data Matrix, нанесенный на упаковку производителями и выдает результат проверки. Если информация о коде содержится в системе, то покупатель сможет увидеть текущий статус препарата и убедиться в его подлинности. При выявлении нарушения, когда код не найден в системе, сообщить об этом можно будет через специальную форму, не выходя из приложения, что очень удобно.

«Главная задача «Честного ЗНАКа» — обеспечить гарантию подлинности продукции, в том числе лекарств, для потребителей. Приложение уже скачали 120 тысяч человек, просканировано более 1,2 млн кодов. Лекарства с маркировкой можно будет массово увидеть в аптеках уже в 2020 году и в полной мере опробовать приложение», — рассказал директор по развитию направления «ФАРМА» ЦРПТ Марат Сакаев.

«Пациентское сообщество положительно оценило появление приложения, предоставляющего возможность самостоятельной проверки подлинности препарата и способствующее тому, что общественный контроль становится более эффективным и повсеместным», — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Презентация приложения состоялась в рамках круглого стола «Цифровые технологии в медицине». Участниками мероприятия стали представители пациентских и медицинских организаций. Они обсудили актуальные вопросы создания цифрового контура российского здравоохранения, частью которого является внедрение системы маркировки и прослеживания лекарств, позволяющей решить проблему контрафактных и фальсифицированных лекарств, а также избавиться от «серых» схем в лекарственном обеспечении.

gmpnews