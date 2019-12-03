На заводе «Новартис Нева» выпущена 500 000-я упаковка препарата Юперио®

29 ноября на заводе «Новартис Нева» в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская») прошли торжественные мероприятия, приуроченные к выпуску юбилейной полумиллионной упаковки лекарственного препарата Юперио® (валсартан+сакубитрил). Препарат, предназначенный для терапии хронической сердечной недостаточности (ХСН), начал производиться на заводе по полному циклу (от изготовления готовой лекарственной формы до выпуска на российский рынок) в середине 2019 года.

С 2018 года завод «Новартис Нева» осуществлял вторичную упаковку препарата валсартан+сакубитрил, одновременно занимаясь трансфером технологий производства препарата полного цикла. В совокупности подготовка к выпуску полного цикла заняла 26 месяцев. Ранее лекарственная форма препарата выпускалась на предприятии «Новартис» в Италии.

«Производство «Новартис Нева» было запущено в 2015 году. Ежегодно компания наращивала объемы и запускала производство инновационных, социально-значимых лекарственных препаратов. Сегодня «Новартис Нева» стоит в ряду крупнейших фармацевтических производителей Санкт-Петербурга и решает важную задачу по обеспечению страны лекарственными препаратами. Компания стала надежным партнером города в реализации федеральной программы «Фарма 2020» и индикатором доверия иностранного бизнеса к локализации производства на территории Российской Федерации», – отметил Вадим Храбров, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Завод «Новартис Нева» построен в строгом соответствии с российскими и международными требованиями правил организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) и оснащен современными системами и оборудованием. Это позволяет локально выпускать препараты, соответствующие международным стандартам в отношении своего качества, эффективности и безопасности. На сегодняшний день завод «Новартис Нева» производит 6 препаратов, 5 из которых принадлежат портфелю «Новартис Фарма» и производятся по полному циклу.

Препарат валсартан+сакубитрил зарегистрирован для лечения ХСН более чем в 110 странах мира. Сегодня эту терапию получают свыше миллиона пациентов в мире. Поставки валсартан+сакубитрил российского производства сегодня направлены на удовлетворение потребностей российских пациентов, страдающих ХСН.

По экспертным оценкам, хроническая сердечная недостаточность является одной из самых актуальных проблем современного здравоохранения. В России распространенность этого заболевания среди населения достигает 7-10%, а общее число больных ХСН в нашей стране составило в 2018 году свыше 12 млн чел. При этом годовая смертность пациентов с сердечной недостаточностью составляет в РФ порядка 612 тыс. больных.

«Роль инноваций в современном здравоохранении огромна – так, увеличение продолжительности жизни в два раза, которое произошло за последнее десятилетие, связано именно с инновациями. О том, что инновации должны входить в жизнь каждого россиянина, говорил и Президент Владимир Владимирович Путин на заседании Госсовета в Ялте в прошлом году. Сегодня мы отмечаем не просто выпуск 500 000 упаковки препарата, мы отмечаем улучшение доступности инновационного лечения для наших пациентов с ХСН. Это действительно важный день не только для компании-производителя, но и для всего медицинского сообщества, ведь мы получаем больше возможностей улучшить судьбу больного. В Санкт-Петербурге уже второй год наш центр совместно с Комитетом здравоохранения Петербурга и компанией «Новартис» реализует проект по оказанию интегративной помощи пациентам с ХСН. Мы уже видим позитивные сдвиги по результатам данной работы», – считает Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России.

ХСН является хроническим неуклонно прогрессирующим заболеванием, отличительной чертой которого является высокая частота госпитализаций из-за развития острой декомпенсации (ОДСН). Пациенты, перенесшие эпизод ОДСН, на протяжении последующих месяцев находятся в особо хрупком состоянии: более трети пациентов госпитализируются повторно в течение месяца. Каждая госпитализация приводит к необратимому повреждению основных органов мишеней и существенно увеличивает риск смерти.

Валсартан+сакубитрил — один из самых изученных препаратов, применяемых в условиях стационара у пациентов, стабилизированных после ОДСН. Кроме того, в клинических исследованиях было доказано, что инициация терапии валсартан+сакубитрил в этот период позволяет снизить относительный риск повторной госпитализации по причине сердечной недостаточности.

«Наша компания занимается вопросами терапии сердечно-сосудистых заболеваний уже более полувека. Переосмысливая подходы к медицине, мы не только создаем инновационные прорывные препараты, но и работаем над расширением доступа к ним для пациентов. «Новартис» поддерживает выполнение Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, и локализация уже пятого препарата в нашем портфеле – это очередной шаг «Новартис» в данном направлении. Мы также гордимся возможностью работать в партнерстве с российскими органами здравоохранения и экспертным кардиологическим сообществом, внося посильный вклад в совершенствование системы медицинского обслуживания пациентов с сердечной недостаточностью», — говорит Стюарт Меррифилд, управляющий директор «Новартис Фарма» в России.

gmpnews