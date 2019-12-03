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Sanofi продаст компании Baxter бизнес по производству противоспаечных мембран

Компания Sanofi («Санофи») намерена продать Baxter International («Бакстер Интернэшнл») подразделение по производству рассасывающихся противоспаечных барьерных мембран Seprafilm за 350 млн долл. для привлечения оборотных средств в начале следующего года; этот шаг совершается в преддверии объявления новых стратегических приоритетов, сообщает портал FierceBiotech.

С 1 сентября 2019 года, когда компанию Sanofi возглавил Пол Хадсон, циркулируют различные слухи о будущих направлениях стратегического развития. Появился даже прогноз, согласно которому компания может выйти из сектора безрецептурных препаратов , возможно, путем продажи подразделения Consumer Healthcare, активы которого оцениваются в 5 млрд долл.

Существует вероятность того, что г-н Хадсон объявит новую стратегическую повестку 10 декабря на презентации в офисе Sanofi в Кембридже (штат Массачусетс, США).

Ранее Sanofi искала возможности расширения  своего портфеля препаратов и выхода в иные нозологические сегменты, помимо терапии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью в 2018 году были приобретены Bioverativ («Байовератив») – специалист в производстве препаратов для лечения гемофилии  и Ablynx – биотехнологическая компания, специализирующаяся на создании нанотел.

А вот Seprafilm («Сепрафилм»), подразделение по производству одноименных барьерных мембран, используемых после хирургических вмешательств для предотвращения образования спаек и рубцовой ткани, будет продано. В Sanofi, похоже, считают, что этот бизнес будет иметь лучшие перспективы в рамках другой компании.

По информации Baxter, закрытие сделки по переходу Seprafilm под ее управление ожидается в I квартале 2020 года.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Декабрь 3, 2019 | Просмотров: 64