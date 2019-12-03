Sanofi продаст компании Baxter бизнес по производству противоспаечных мембран

С 1 сентября 2019 года, когда компанию Sanofi возглавил Пол Хадсон, циркулируют различные слухи о будущих направлениях стратегического развития. Появился даже прогноз, согласно которому компания может выйти из сектора безрецептурных препаратов , возможно, путем продажи подразделения Consumer Healthcare, активы которого оцениваются в 5 млрд долл.

Существует вероятность того, что г-н Хадсон объявит новую стратегическую повестку 10 декабря на презентации в офисе Sanofi в Кембридже (штат Массачусетс, США).

Ранее Sanofi искала возможности расширения своего портфеля препаратов и выхода в иные нозологические сегменты, помимо терапии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью в 2018 году были приобретены Bioverativ («Байовератив») – специалист в производстве препаратов для лечения гемофилии и Ablynx – биотехнологическая компания, специализирующаяся на создании нанотел.

А вот Seprafilm («Сепрафилм»), подразделение по производству одноименных барьерных мембран, используемых после хирургических вмешательств для предотвращения образования спаек и рубцовой ткани, будет продано. В Sanofi, похоже, считают, что этот бизнес будет иметь лучшие перспективы в рамках другой компании.

По информации Baxter, закрытие сделки по переходу Seprafilm под ее управление ожидается в I квартале 2020 года.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik