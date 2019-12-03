Правительство решило законодательно ограничить бесконтрольный прием антибиотиков

2 декабря Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального закона «О биологической безопасности Российской Федерации». Законопроект восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологической безопасности.

Законопроект регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды.

В частности, для снижения уровня распространения инфекционных болезней, вызываемых возбудителями, обладающими устойчивостью к лекарственным препаратам, химическим и (или) биологическим средствам (резистентностью), предлагается ввести ограничения, исключающие бесконтрольное применение таких лекарств: учет производства и потребления антимикробных лекарственных препаратов, отслеживание их перемещения через Государственную границу РФ, а также их оборота с участием производителей, импортеров, аптек и медучреждений, отпуск антимикробных лекарств по рецепту, запрет на их назначение без подтверждения диагноза, а также на продолжение применения таких препаратов при отсутствии эффективности лечения и положительной динамики показателей состояния организма пациента. Такие же меры предлагается ввести и в отношении ветеринарных препаратов.

Елена Сидорова

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