«Генериум» стал владельцем «АБВ-Тест»

«Генериум» возьмется за финальную стадию реализации проекта и вложится в его масштабирование, пишет Vademecum. Больше всего компанию интересует методика диагностики первичных иммунодефицитов – популяционный скрининг новорожденных – и вторичных иммунодефицитов при осложненных формах острых и хронических заболеваний. Условия сделки не раскрываются.

ООО «АБВ-Тест» является резидентом «Сколково». В 2016 году компания запатентовала способ диагностики состояния иммунной системы пациента и набор праймеров, зондов и стандартных образцов для количественной оценки ДНК-молекул TREC и KREC (позволяют выявить нарушения функции иммунной системы) методом полимеразной цепной реакции. В 2018 году Росздравнадзор зарегистрировал набор реагентов для определения этих молекул.

Авторами патента обозначены совладельцы «АБВ-Тест» Максим Филипенко (19,4%), Илья Корсунский (19,4%), Мария Гордукова (8%), а также Андрей Продеус. У самого Продеуса доли в «АБВ-Тесте» нет, но 23% компании принадлежали его сыну, гендиректору Антону Продеусу. Еще 20% были у Надежды Румянцевой, 10% – у Фаины Корсунской.

Стоимость одного теста сейчас составляет около 1 тыс. рублей, но при массовом производстве она может значительно снизиться, считает Продеус.

По его словам, аналогов такой тест-системы в мире не существует: «Есть зарубежный тест, который дает количественную оценку одному параметру, но требует дополнительного оборудования. Наша система дает возможность любому лечебному учреждению, лаборатории, имеющей минимальные ПЦР-возможности, получить оценку двух параметров».

Источник: Vademecum

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