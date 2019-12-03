«Орион» и «Натива» заключили мировое соглашение по исключительным правам на левосимендан

Ранее «Орион Корпорейшн» обратилась в суд с требованиями о прекращении производства препарата «Левосимендан-натив», заявляя о нарушении своих исключительных прав на композицию препарата с МНН левосимендан. Позиция «Нативы» сводилась к тому, что действующий патент охраняет изобретение под названием «Фармацевтические растворы «Левосимендана»», тогда как «Левосимендан-натив» имеет форму концентрата для приготовления раствора для инфузий.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали истцу в удовлетворении требований. Однако Суд по интеллектуальным правам отменил соответствующие судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого стороны пришли к мировому соглашению.

Стороны согласовали модель, в которой «Натива» прекращает использование изобретения «Орион», уничтожает все имеющиеся образцы препарата, не вводит его в гражданский оборот до истечения срока патента, а также обращается в МЗ РФ с заявлением на аннуляцию цены. На основании соответствующего заявления от компании «Натива» 4 ноября 2019 года Минздрав РФ исключил сведения о государственной регистрации предельной отпускной цены на выпускаемый ею лекарственный препарат из ГРЛС.

Источник: Орион Фарма

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