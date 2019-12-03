Росздравнадзор покажет пациентам как производятся лекарства для лечения муковисцидоза

В связи с обращениями от пациентов с муковисцидозом и обсуждением этой темы на Х Всероссийском конгрессе пациентов, 29 ноября в Росздравнадзоре состоялась рабочая встреча представителей Минздрава, Росздравнадзора и Минпромторга России с организациями пациентов по вопросам лекарственного обеспечения граждан, страдающих этим заболеванием.

Обсуждались вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения при муковисцидозе, включая преемственность динамического наблюдения пациентов на амбулаторном и стационарном этапах, проблемы недоверия к дженерикам и отказы их использования, мониторинг безопасности лекарств, в том числе фиксацию нежелательных реакций, выписку препаратов по торговым названиями при индивидуальной непереносимости.

Росздравнадзор в рамках выборочного контроля качества лекарственных средств проведет дополнительный отбор лекарственных препаратов, применяемых при муковисцидозе.

У организаций, объединяющих пациентов, страдающих муковисцидозом, будет запрошена и проанализирована информация обо всех выявленных нежелательных реакциях, а также случаях неэффективности лекарственных препаратов, включая антибиотики.

Росздравнадзор проанализирует сообщения о возможных фактах отказа медицинских работников в фиксации нежелательных реакций, а также отказов рассмотрения врачебными комиссиями данных об индивидуальной непереносимости лекарств при муковисцидозе.

С фармпроизводителями будет обсуждаться вопрос обеспечения достаточных поставок на отечественный рынок оригинальных лекарств, применяемых в терапии муковисцидоза.

2 декабря в Росздравнадзоре прошло расширенное совещание, где был выработан план действий по приведенным выше ключевым направлениям.

Разработаны меры по комплексному подходу к лечению пациентов с муковисцидозом, включая совершенствование клинических рекомендаций в части организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения, лечебного питания пациентов с муковисцидозом.

3-4 декабря Росздравнадзор проведет публичные лекции по фармаконадзору для специалистов московского региона, работающих в области муковисцидоза.

В ближайшие дни начинается дополнительный отбор лекарственных препаратов, используемых в терапии муковисцидоза, в рамках выборочного контроля качества.

Для пациентских организаций будет организовано посещение производственной площадки фармкомпании «Генериум», где они смогут ознакомиться с полным циклом производства лекарств для лечения муковисцидоза.

Рассматривается возможность создания мобильного приложения для информационной поддержки пациентов с сообщением о нежелательных реакциях на лекарственные препараты.

Источник: Росздравнадзор

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