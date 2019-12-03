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Аналитики посчитали средневзвешенные цены на медизделия при госзакупках

Аналитический центр при Правительстве РФ провел расчет средневзвешенных цен на медицинские изделия в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ № 968 от 14.08.2017.

Расчет проведен в соответствии с Методикой расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к госзакупкам, утвержденной следующими документами: постановлением Правительства РФ № 102 от 05.02.2015;  совместным приказом Минздрава России № 759н и Минпромторга России № 3450 от 04.10.2017  с учетом методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013.

Перечень содержит 86 позиций, которые разбиты на шесть разделов:

  1. Устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов.
  2. Контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов.
  3. Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких.
  4. Расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитафереза.
  5. Расходные материалы для аппаратов искусственного (экстракорпорального) кровообращения.
  6. Мочеприемники и калоприемники.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Декабрь 3, 2019 | Просмотров: 62