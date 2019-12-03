Аналитики посчитали средневзвешенные цены на медизделия при госзакупках

Расчет проведен в соответствии с Методикой расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к госзакупкам, утвержденной следующими документами: постановлением Правительства РФ № 102 от 05.02.2015; совместным приказом Минздрава России № 759н и Минпромторга России № 3450 от 04.10.2017 с учетом методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013.

Перечень содержит 86 позиций, которые разбиты на шесть разделов:

Устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов. Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких. Расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитафереза. Расходные материалы для аппаратов искусственного (экстракорпорального) кровообращения. Мочеприемники и калоприемники.

Елена Сидорова

pharmvestnik