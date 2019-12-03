Правительство отвело год на реформу контрольно-надзорного законодательства

Новая система контрольно-надзорного законодательства предполагает систематизацию законодательства о контроле и надзоре. Реформа предусматривает отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые послужат основой для проведения реформы контрольно-надзорной деятельности.

Это проекты федеральных законов: «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

Ожидается, что принятие этих документов позволит законодательно закрепить основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и будет способствовать снижению административного давления на субъекты предпринимательской деятельности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 2 декабря призвал всех членов кабинета министров к активной работе над этими документами в рамках парламентских процедур. По его словам, нужно искать взаимоприемлемые решения, поскольку в этих документах «довольно много еще сложных вопросов, по которым, очевидно, будут дискуссии».

«Нужна командная работа, а не попытки отстоять свои ведомственные интересы. Хотя это и понятно, но наша задача, наша цель не в том, чтобы то или иное ведомство доказало, что их массив требований должен быть сокращен в минимальном объеме. Задача абсолютно другая. Это не битва за полномочия, а работа на единый результат», – подчеркнул Медведев.

По его словам, пока далеко не все министерства подошли к своим задачам надлежащим образом. Например, не разработали новые структуры нормативного регулирования по реализации «регуляторной гильотины» либо сделали это не по всем видам своего надзора или контроля. Наряду с другими организациями, которые разработали структуры не по всем видам контроля и надзора, премьер-министр назвал Минздрав и Роспотребнадзор.

Елена Сидорова

pharmvestnik