«Сервье» займется разработкой мобильного приложения для пациентов с сахарным диабетом II типа

Пациентам с сахарным диабетом II типа чрезвычайно важно вести здоровый образ жизни1. Сбалансированная диета, регулярные физические нагрузки и поддержание нормальной массы тела способствуют профилактике и помогают в терапии сахарного диабета. Вследствие различий в образе жизни и диетических предпочтениях им часто требуется помощь для учета индивидуальных особенностей каждого пациента.

Мобильное приложение DIAB&METM создано с целью обеспечить комплексную индивидуальную поддержку пациентам с сахарным диабетом II типа с учетом их индивидуальных потребностей. Пациенты ежедневно получают рекомендации, связанные с болезнью и образом жизни, статьи, рецепты, и другую полезную информацию, а также советы по контролю гликемии. Система поиска продуктов питания, объединенная с информацией о гликемической нагрузке, помогает более тщательно подходить к вопросу питания. Приложение также выполняет образовательную функцию и помогает понять влияние образа жизни пациента на сахарный диабет II типа, таким образом позволяя улучшать его качество жизни.

В приложении можно учитывать до 3 000 различных факторов, относящихся к профилю, поведению и фоновому состоянию пациента. Благодаря гибкой технологической платформе Betterise Technologies, приложение DIAB&METM максимально адаптировано к потребностям пациентов: оно предоставляет контент с учетом особенностей повседневной жизни каждого больного, а также страны проживания.

Собранные в приложении данные позволят не только обеспечить пациентов необходимой поддержкой, но и предоставят возможность ученым более эффективно осуществлять исследования и разработки, а также совершенствовать методы лечения людей с этим заболеванием, которым в настоящее время страдает более 420 миллионов взрослых во всем мире (согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)).

«Несмотря на прилагаемые усилия по борьбе с заболеванием, сахарный диабет остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения в XXI веке, — говорит Давид Гез (David Guez), исполнительный директор «WeHealthTM Digital Medicine», Innovation & Scouting. — Одной из наших целей в «WeHealth™» является повышение самостоятельности пациентов в контроле заболевания, а также улучшение качества их жизни. Мы рады сотрудничать с «Betterise Technologies» для совместной разработки приложения DIAB&METM, которое станет первым цифровым медицинским решением для диабета в нашем портфолио».

Поль-Луи Беллетант (Paul-Louis Belletante), президент «Betterise Technologies», гордится партнерством с компанией «WeHealth™ Digital Medicine», которая подтверждает научное, нормативное и техническое качество специалистов его компании и заинтересованность в их разработках: «Это сотрудничество позволит нам быстро и эффективно охватить большое число пациентов с сахарным диабетом по всему миру, предоставляя им замечательный сервис».

1. https://www.idf.org/aboutdiabetes/type-2-diabetes.html; версия от 1 июля 2019 года.

Источник: АО «Сервье»

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