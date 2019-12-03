Решение УФАС о медицинском картеле устояло в апелляционной судебной инстанции

На согласованность действий между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» обратили внимание активисты Фонда по борьбе с коррупцией. Они сочли странным, что в тендерах 2016-2017 годов, где участвовала эта пара, падение в цене, позволяющее получить госконтракт, составляло 0-2%.

Нижегородское УФАС проверило материалы, переданные Фондом, и убедилось, что компании готовили заявки совместно, пользовались одним IP-адресом и добивались получения госконтрактов по максимальной цене. Было вынесено решение о нарушении антимонопольного законодательства,а компаниям выдано предписание о прекращении подобного поведения.

ООО «Медицина и Диагностика» обжаловало решение территориального органа в суде, но оба раза — безрезультатно.

Екатерина Погонцева

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