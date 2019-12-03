Решение УФАС о медицинском картеле устояло в апелляционной судебной инстанции

Первый Арбитражный апелляционный суд 2 декабря оставил без изменения решение Арбитражного суда Нижегородской области, который признал наличие картельного соглашения между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» на рынке поставок расходных материалов, реагентов и медицинского оборудования. Таким образом апелляционная инстанция подтвердила правоту Нижегородского УФАС.
На согласованность действий между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» обратили внимание активисты Фонда по борьбе с коррупцией. Они сочли странным, что в тендерах 2016-2017 годов, где участвовала эта пара, падение в цене, позволяющее получить госконтракт, составляло 0-2%.
Нижегородское УФАС проверило материалы, переданные Фондом, и убедилось, что компании готовили заявки совместно, пользовались одним IP-адресом и добивались получения госконтрактов по максимальной цене. Было вынесено решение о нарушении антимонопольного законодательства,а компаниям выдано предписание о прекращении подобного поведения.
ООО «Медицина и Диагностика» обжаловало решение территориального органа в суде, но оба раза — безрезультатно.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik