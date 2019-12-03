Российские компании потеснили иностранных производителей рентген-оборудования

Правило «третьего лишнего» при госзакупках медицинского оборудования работает. В отдельных сегментах доля российских производителей значительно выросла, например, практически везде закупается отечественное рентген-оборудование, рассказал на выставке «Фарммедпром» директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.
Он также отметил, что пока преференция для российских представителей медпромышленности работает не всегда. «Если бы постановление о «третьем лишнем» реализовывалось в полной мере, то мы бы получили дополнительные продажи отечественных изделий на 30-35 млрд руб., и доля российского оборудования выросла бы до 40%», — поделился расчетами Алехин.
Мешает полноценному запуску «третьего лишнего» отсутствие утвержденного каталога товаров и услуг, где должны быть типизированы товарные позиции, в соответствии с которыми и должны объявляться госзакупки. Правительство все еще работает над созданием каталога.
Елена Калиноская
pharmvestnik