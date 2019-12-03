Российские компании потеснили иностранных производителей рентген-оборудования

Он также отметил, что пока преференция для российских представителей медпромышленности работает не всегда. «Если бы постановление о «третьем лишнем» реализовывалось в полной мере, то мы бы получили дополнительные продажи отечественных изделий на 30-35 млрд руб., и доля российского оборудования выросла бы до 40%», — поделился расчетами Алехин.

Мешает полноценному запуску «третьего лишнего» отсутствие утвержденного каталога товаров и услуг, где должны быть типизированы товарные позиции, в соответствии с которыми и должны объявляться госзакупки. Правительство все еще работает над созданием каталога.

Елена Калиноская

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