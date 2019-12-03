Минпромторг пока не может начать выбирать претендентов на 1,6 млрд рублей

С 1 января 2020 года фармацевтическим и медицинским компаниям будут выделяться субсидии на «финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий». Теперь согласно правилам распределения субсидий (Постановления Правительства РФ №1463 от 16.11.2019 и №1464 от 16.11.2019 г.), производители получат деньги в начале реализации своего проекта, а не по факту понесенных затрат.

Чтобы начать работу над новым инструментом поддержки Мипромторгу необходимо дождаться постановления Правительства об утверждении перечня современных технологий. Только после этого ведомство сможет объявлять конкурсы по отбору проектов на реализацию определенной современной технологии, рассказал Алехин.

Далее конкурсная комиссия выберет одного участника, получившего самый высокий рейтинг. Конкурсы будут объявляться не чаще одного раза в квартал.

«Фармацевтические и медицинские производители могут предложить современные технологии, которые необходимо внести в перечень. Эти заявки сейчас собирает Минпромторг, затем мы передадим их в правительство», — отметил Алексей Алехин.

Согласно проекту федерального бюджета (документ уже одобрен Советом Федерации, прим. «ФВ»), на субсидии выбелено 1,6 млрд руб, из них на развитие современных технологий производства лекарств в 2020 году пойдет 825 млн руб., на медпромышленность — 765 млн руб.

Елена Калиноская

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