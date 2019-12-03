«Ригла» купила бизнес калининградской сети «Формула здоровья»

Под управление «Риглы» перейдут 39 аптек «Формулы здоровья», шесть из которых продолжат работу под брендом «Риглы», остальные – в формате «Будь здоров», рассказал Vademecum гендиректор сети Александр Филиппов. Сумма сделки не раскрывается. Под управление «Риглы» перейдут 39 аптек «Формулы здоровья», шесть из которых продолжат работу под брендом «Риглы», остальные – в формате «Будь здоров», рассказал Vademecum гендиректор сети Александр Филиппов. Сумма сделки не раскрывается.

«Формула здоровья» заняла в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России за первое полугодие 2019 года» 124-е место с выручкой 436 млн рублей. На 1 июля 2019 года сеть включала 60 аптек и принадлежала Василию Бобкову и Андрею Бут-Гусаиму. В Калининграде предприниматели развивают также торговую сеть Spar, у них есть завод «Русский хлеб» и несколько заведений общепита.

«Ригла», объединявшая по состоянию на 1 июля 2019 года 2 559 аптек, в том же рейтинге находится на первой позиции с выручкой 38,26 млрд рублей. В 2019 году сеть уже выкупала права аренды на часть аптек иркутской «Селесты», рязанского «Спрея», владимирской сети «АВС».