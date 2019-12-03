«Русатом Хэлскеа» может открыть в Челябинском регионе производство онкопрепаратов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов обсудили развитие ядерной медицины, а также возможность открытия в регионе фармацевтического производства по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Алексей Текслер отметил, что высоко ценит желание дочерней компании ГК «Росатом» — «Русатом Хэлскеа» — участвовать в новых медицинских и образовательных проектах на территории Челябинской области. В силу специфики региона, где сосредоточено много промышленных производств, по-прежнему остается актуальной проблема онкологических заболеваний.

«С одной стороны, территория нуждается в развитии этого направления медицины – оно магистральное с точки зрения лечения онкологических заболеваний. При этом Росатом работает на территории области и тоже заинтересован в развитии этих технологий. Не секрет, что изотопы производятся у нас, а препараты – в других странах. Мы заинтересованы в том, чтобы появилось такое производство в Челябинской области, тем более база и основа для этого есть», – отметил Алексей Текслер.

Как сообщил гендиректор «Русатом Хэскеа» Александр Шибанов, у компании есть проекты, которые могут быть реализованы в том числе на Южном Урале: «Важно создать четкое взаимодействие между производителями (нами) и потребителями продукции (медицинским сообществом), поэтому мы готовы двигаться в этом направлении. В Росатоме есть дивизион «Наука и инновация», который занимается в том числе и созданием продукции, медицинских препаратов, есть желание один из таких центров создать в Санкт-Петербурге на базе радиоинститута. Но нам ничего не мешает «запараллелить» этот процесс. Мы, как интеграторы, также готовы поддержать эту инициативу».

На встрече была достигнута договоренность проработать вопрос возможного открытия на территории Челябинской области производства фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний.

gmpnews