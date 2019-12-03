22% врачей считает внедрение системы маркировки ненужным и излишним требованием

По результатам опроса интернет-аудитории врачей, проведённом аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью для врачей «Доктор на работе», 40% респондентов считают необходимым скорректировать сроки внедрения системы с тем, чтобы не допустить перебоев в лекарственной помощи.

Ещё 22% врачей, принявших участие в опросе, вообще считает, что маркировка российской системе здравоохранения не требуется и что существуют иные эффективные методы борьбы с фальсификатом и недоброкачественной продукцией на рынке. В частности, в качестве примера приводятся инструменты уголовного права.

Адепты необходимости срочного внедрения маркировки тоже присутствуют, и их немало. О том, что внедрение такой системы требуется незамедлительно, в т.ч. для защиты потребителей от подделок, заявило порядка 19% врачей, принявших участие в опросе.

Важно также отметить значительное количество специалистов, вообще не задумывающихся о нужности или ненужности системы. В т.ч. существуют врачи, которые никогда не слышали о реализации в нашей стране подобной программы. И это отнюдь не только люди предпенсионного возраста, значительное количество респондентов, не знающих про внедрение системы маркировки, представлено специалистами в возрасте от 25 до 45 лет.

Маркировка лекарственных препаратов — насколько необходима эта процедура? (опрос предполагал возможность одного ответа)

gmpnews