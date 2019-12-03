Совместная разработка позволит «Берингер Ингельхайм» расширить портфель препаратов

«Берингер Ингельхайм» и Inflammasome Therapeutics Inc. (Inflammasome) объявили о заключении лицензионного соглашения на разработку трех препаратов для лечения заболеваний сетчатки. Путем объединения уникальных технологий интравитреального введения медикаментов Inflammasome и портфеля разрабатываемых препаратов для лечения патологии сетчатки «Берингер Ингельхайм» компания нацелена на создание новых методов терапии для этих заболеваний.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией такого уровня, как «Берингер Ингельхайм», – заявил Пол Эштон (Paul Ashton), генеральный директор Inflammasome Therapeutics. – Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с командой «Берингер Ингельхайм», чтобы использовать наши технологии и опыт для разработки новых методов лечения тяжелейших заболеваний сетчатки, ведущих к слепоте. Это сотрудничество согласуется с нашей стратегией развития компании с помощью совместных проектов и внутреннего развития».

«Компания «Берингер Ингельхайм» готова приступить к разработке новой технологии Inflammasome по интравитреальному введению наших первых в своем классе лекарственных препаратов для лечения заболеваний сетчатки совместно с командой опытных ученых-исследователей Inflammasome Therapeutics, – сообщил Клайв Вуд (Clive R. Wood), PhD, старший вице-президент научно-исследовательского подразделения Discovery Research компании «Берингер Ингельхайм». – Это позволит нам разработать широкий спектр новых вариантов терапии для многих пациентов с заболеваниями сетчатки, которые экстренно нуждаются в новых улучшенных методах лечения».

При разработке новых методов лечения заболеваний сетчатки «Берингер Ингельхайм» использует комплексный подход, ориентируясь на ключевые механизмы патогенеза данных болезней. Компания разрабатывает значительный портфель препаратов следующего поколения для лечения макулярной дегенерации, диабетических заболеваний сетчатки и иных патологий. Все эти препараты сейчас находятся на разных этапах разработки, в том числе на этапе исследований II фазы. Новая технология Inflammasome по введению лекарственных средств с использованием разлагаемого интравитреального имплантата длительного действия дополняет портфель «Берингер Ингельхайм».

Inflammasome Therapeutics получает право на поэтапные выплаты на сумму до 160 миллионов долларов на поддержку исследований и разработок, а также дополнительные платежи в случае достижения определенных коммерческих показателей после вывода препарата на рынок.

gmpnews