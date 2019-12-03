Неоперабельных онкобольных может спасти отечественный аппарат локальной деструкции

Метод локальной деструкции онкологических образований приобретает все больше сторонников в медицинской среде. Он незаменим в тех случаях, когда рак неоперабелен. По некоторым видам онкологии доля таких пациентов может достигать 70%. Особенно эффективен метод абляции при воздействии на ранние формы первичного рака или вторичные злокачественные образования, когда размер опухоли не превышает 5 см.

«Объединенная ракетно-космическая корпорация» в партнерстве с ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина», компанией «Техносвет», МГМСУ им. Евдокимова и Самарским государственным медицинским университетом разработала и планирует в ближайшие годы наладить производство уникального российского аппарата локальной деструкции. По оценкам экспертов, потенциал роста рынка в России составляет 30% в год, и к 2026 году достигнет 1 млрд рублей.

Конкурентное преимущество отечественной разработки состоит в интеграции АЛД с автоматической системой хирургической навигации «Автоплан», созданной при участии специалистов Самарского государственного медицинского университета.

«Система «Автоплан» позволяет создавать трехмерные модели анатомии пациента, в том числе за счет совмещения различных результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Это обеспечивает точность локализации воздействия и оптимальность выбора конфигурации электродов, – отмечает ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов, – Объединение возможностей АЛД и навигационной системы позволит, в том числе, обходиться без ввода электродов в опухоль, минимизировать повреждение живых тканей, а значит – повысить выживаемость пациентов».

«Автоплан» уже сегодня успешно применяется в нейрохирургии, эндокринной хирургии и травматологии. С использованием отечественной системы навигации проведено более 900 операций. «Автоплан» установлен в таких известных лечебных учреждениях, как Центр нейрохирургии им. Бурденко, Первая Градская больница им Пирогова, а также работает за рубежом – во Франции и Финляндии.

В ближайший месяц будут завершены работы по окончательному определению облика аппарата локальной деструкции. Запуск в серийное производство запланирован на 2021 г. Прогнозируемая цена аппарата – 2 млн руб., что заметно ниже стоимости зарубежных аналогов. Первая партия объемом 20 аппаратов должна поступить в клиники в 2022 году.

«Сотрудничество предприятий «Роскосмоса» с медицинскими центрами открывает перед отечественным здравоохранением широкие перспективы. Интеграция приборов абляции с системами медицинской навигации выводит борьбу с онкологией на качественно новый уровень. Гибкость внедрения систем в пространство операционных, технологичность решений позволяют использовать аппарат без привлечения дополнительных ресурсов, в том числе, инженерных кадров, – подчеркнул генеральный директор «ОРКК» Андрей Жерегеля. – Аппарат локальной деструкции – не единственная наша разработка в рамках направления «Космическая медицина». На выставке «Здравоохранение-2019» мы представили 17 видов медицинской техники, созданных при участии ОРКК».

Как заявил замминистра Сергей Цыб, государство заинтересовано в том, чтобы аналогичных отечественных разработок становилось больше. Минпромторг поддерживает этот проект и готов оказать содействие в выводе аппарата на рынок.

Уникальная отечественная разработка в области борьбы с онкологическими заболеваниями была представлена Госкорпорацией «Роскосмос» на форуме «Российская неделя здравоохранения». Аппарат локальной деструкции (АЛД) злокачественных новообразований вызвал интерес правительственной делегации во главе с первым заместителем министра промышленности и торговли Сергеем Цыбом и заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым. Возможности прибора были представлены генеральным директором АО «ОРКК» Андреем Жергеля.

gmpnews