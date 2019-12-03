Объём коммерческого рынка ЛП в октябре 2019 года составил 93,4 млрд рублей

По сравнению с сентябрём ёмкость рынка выросла на 3,7% (в розничных ценах). В сравнении с октябрём 2018 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 5,6%, такие цифры приводит в своем аналитическом отчете компания DSM Group.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в октябре по сравнению с сентябрём выросла на 7,6%, и составила 206,6 рублей. Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые десять месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 2,4%. Общая ёмкость составила 833,0 млрд рублей.

В структуре коммерческого рынка ЛП в октябре 2019 года по ценовым сегментам преобладают препараты со стоимостью от 150 до 500 рублей. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 рублей уменьшился на 0,7% относительно октября 2018 года, и составил 3,8%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей составила 11,1% (+0,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном «150-500 рублей» сократился с 43,1% в октябре 2018 года до 42,7% в октябре 2019 года. Доля дорогостоящих препаратов за год выросла до 42,5%.

По итогам октября 2019 года 60,2% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 31,6%. Коммерческий сегмент рынка по итогам октября 2019 года на 35,2% был представлен рецептурными препаратами и на 64,8% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте — «Отисифарм», на третьем — Novartis. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам октября 2019 года состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,9%), «Нурофен» (0,8%); на третьем месте — «Детралекс» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 2019 года увеличился на 9,0% относительно сентября, и составил 6,2 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в десятом месяце 2019 года вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 30,8 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в октябре 2019 года по сравнению с сентябрём выросла на 6,4%, и составила 201,9 рубль. Топ-3 производителей БАД занял 27,0% рынка в октябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,2%), Solgar Vitamin And Herb (6,6%) и PharmaMed (5,2%).

gmpnews