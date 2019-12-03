Утвержден классификатор должностей служащих в сфере производства и обращения ЛП

03 декабря 2019 г. опубликовано Решение Коллегии ЕЭК № 206 от 26.11.2019 «О классификаторе должностей служащих (в части должностей, относящихся к производству и обращению лекарственных средств)». Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Использование кодовых обозначений классификатора является обязательным при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств.

Классификатор гармонизирован с Международной статистической классификацией занятий МСКЗ-2008, разработанной Институтом статистики ЮНЕСКО.

Kлассификатор имеет аналоги в государствах-членах ЕАЭС:

в Республике Беларусь — Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33;

— Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33; в Республике Казахстан — Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 г. № 201-п-м;

— Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 г. № 201-п-м; в Кыргызской Республике — Общереспубликанский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденный постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 12 июня 1998 г. № 21;

— Общереспубликанский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденный постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 12 июня 1998 г. № 21; в Российской Федерации — Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 августа 1998 г. №37, и Номенклатура должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. №1183н.

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