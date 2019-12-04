Следуя за Солнцем

Блеск в глазах

Сейчас в России в компании «Сан Фарма» работает около 2000 человек. При этом крупнейший индийский производитель дженериковых препаратов планирует дальнейший рост в регионе. Видение компании выражается через концепцию Санологии (Sunology) — слиянии слов Sun + идеология. В основе Cанологии лежат четыре принципа: скромность, порядочность, увлеченность и инновационность.

Кирилл Бартагов пришел в «Сан Фарму» в январе 2019 года на должность директора департамента рецептурных препаратов, имея за плечами 15-летний опыт работы в российских и международных фармкомпаниях. Почему на очередном этапе карьеры он выбрал «Сан Фарму»?

Кирилл Бартагов: «Мы запускаем новое терапевтическое направление».

Конечно, привлекли и значимость компании на мировом рынке, и широкий спектр востребованных препаратов, и наличие производства полного цикла в России. Но одним из главных аргументов выбора в пользу «Сан Фармы» стали люди.

«Для меня важный ориентир — фигура руководителя компании, — рассказывает Кирилл. — С генеральным директором Артуром Валиевым я не был знаком, но то, что узнал о его подходах к ведению бизнеса, развитию компании, оказалось мне близким. Понял — мы единомышленники».

Придя в компанию, Кирилл оказался в знакомой среде: «Многих я знал по совместной работе в других компаниях. В компании очень дружеская атмосфера, а я люблю работать в коллективах, где есть чувство локтя. Это большой плюс, когда сотрудники разных отделов и направлений действуют как один организм, а не разобщены интересами своих функций».

Другим приятным открытием для Кирилла стал высокий уровень профессионализма сотрудников: «Для меня как руководителя было важно объединить людей общей идеей, вдохновить, чтобы двигаться вперед. Те, с кем я здесь работаю, восхищают меня энтузиазмом, желанием работать, пробовать новое, — признается он. — Департамент работает с препаратами разных категорий — помимо рецептурных, это OTx (безрецептурные, продвигаемые среди врачей). Это новые области для развития, и я вижу, с каким блеском в глазах сотрудники воспринимают инновации».

Собеседник «ФВ» также отметил и гибкую систему управления, и быстрое согласование решений, и четко выстроенную структуру, и упорядоченные бизнес-процессы компании.

«Здорово, что структуры маркетинга и продаж находятся в рецептурном департаменте под единым руководством, — прокомментировал он. — Не секрет, что между этими отделами зачастую возникают разногласия. Но в «Сан Фарме» подобных проблем нет».

Одним из интересных и уже реализованных проектов Кирилла стало создание бренд-команд с участием медицинских представителей. Они тестируют промо-материалы, дают обратную связь бренд-менеджеру, объясняют маркетинговую стратегию другим медицинским представителям.

Человеческий фактор

Несмотря на сложности, испытываемые всеми участниками фармрынка в России, департамент рецептурных препаратов добился за год прироста продаж почти во всех терапевтических областях. Среди приоритетов — развитие портфеля. Штаб-квартира утвердила планы по запуску на российский рынок свыше десяти продуктов в разных областях, включая новую терапевтическую линию.

«У нас нет планов по сокращению штата. Наоборот, планируем привлечение специалистов», — поделился планами Кирилл.

Диджитализация важна для всей отрасли, но медицинские представители остаются важным звеном продвижения. Без человеческого общения, особенно при работе с врачами, не обойтись, считает Кирилл. Важно, чтобы представитель не был «говорящей головой». Он должен обладать медицинскими и продуктовыми знаниями, уметь четко дифференцировать свой препарат, помогать врачу в решении его профессиональных задач.

«То, что высокие результаты достигнуты благодаря профессиональной, безупречной с этической и юридической точек зрения работе — предмет гордости коллектива и мощный стимул мотивации, — отметил Кирилл. — Свыше 60% сотрудников нашего подразделения трудятся здесь более 5 лет. Это показатель высокой лояльности персонала к компании».

Второе дыхание

Светлана Невердовская, назначенная в июле 2018 года директором безрецептурного департамента, росла вместе с компанией. Она пришла менеджером по маркетингу в компанию «Ранбакси» (с 2015 года — часть «Сан Фармы») в 2006 году.

Светлана Невердовская: «У нас много ответственности, но и много свободы».

«Сейчас у нас собралась сильная команда профессионалов в области маркетинга и продаж, — рассказывает она. — Сложился замечательный баланс из сотрудников, которые долгое время работали в компании, и тех, кто принес сюда «свежую кровь». У команды открылось второе дыхание в продвижении известных брендов. Проходят лончи новых продуктов: только за последний год мы вывели на рынок три новых препарата. В следующем году планируем расширение линейки противокашлевых, противопростудных и обезболивающих препаратов. Возможно, это потребует привлечения новых специалистов. Однако на нас тоже оказывают влияние тенденции рынка — самое большое падение в секторе противопростудных препаратов за последние четыре года».

Сохранение и укрепление доли рынка ведущих препаратов компании, успешные лончи и плавный рост продаж новинок Светлана рассматривает как главную задачу своей команды.

Что держит в компании столько лет? «Люблю свою компанию за коллектив, рабочую и творческую обстановку, — отвечает Светлана. — Люди вовлечены, заинтересованы работать на результат. Здесь интересно и маркетологу, и медицинскому представителю. Много ответственности, но и много свободы. Все инициативы рассматриваются, и многое внедряется. Грандиозные планы по развитию бизнеса, в том числе с использованием новых инструментов маркетинга. Большое внимание уделяется индивидуальному развитию. Расти и развиваться вместе с компанией — что может быть лучше!?».

«Сан Фарма» — компания с большими амбициями, для которой российский рынок один из ключевых. Она пришла в Россию всерьез и надолго, активно инвестирует в развитие российского подразделения. А это значит — стабильная и интересная работа гарантирована тем, кому близки принципы мировоззрения компании: скромность, порядочность, увлеченность и инновационность.

По итогам опроса участников фармрынка, проведенного порталом medpred.ru в 2018 году, «Сан Фарма» вошла Топ-10 лучших компаний-работодателей отрасли и отмечена дипломом за индивидуальный подход к обучению сотрудников по компетенциям.

Сергей Рякин

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