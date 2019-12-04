Компания «Сотекс» получила второй европейский сертификат GMP

Линии А, Б и Д получили сертификат на продукцию, производимую в асептических условиях, линии А и Д — на продукцию, проходящую термическую стерилизацию. Сертификат GMP, выданный российскому предприятию, был размещен в базе документов Европейского агентства по препаратам для медицинского применения (EMA) в начале октября.

Данный документ — уже второй сертификат соответствия стандарту Надлежащей производственной практики ЕС, полученный компанией «Сотекс». В конце 2016 года ампульное производство «Сотекса» было сертифицировано португальским Национальным институтом фармации и лекарственных средств (Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, Infarmed). В конце сентября текущего года специалисты Inframed провели плановую повторную инспекцию на заводе компании. По ее результатам было подтверждено действие сертификата, выданного в 2016 году, на продукцию, производимую с термической стерилизацией на линии B. В настоящее время компания ожидает отчет об инспекции, на основании которого будет принято решение о продлении португальского сертификата.

Наличие европейских сертификатов GMP ставит «Сотекс» в один ряд с ведущими европейскими производителями и открывает возможность для экспорта препаратов в страны ЕС. «Сотекс» осуществляет поставки свой продукции в Европейский союз начиная с 2018 года.

Источник: компания «Сотекс»

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