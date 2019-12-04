В некоторых регионах регуляторы готовы снизить УСН до 1%

Таким образом последствия отмены ЕНВД будут менее катастрофичными: налоговые отчисления увеличатся в несколько раз, а не в десятки, как произойдет при стандартном применении УСН.

Такое предложение было принято на заседании рабочей группы в Забайкальском крае. Ее члены отметили, что при торговле лекарственными препаратами (их должно быть не менее 70% в ассортименте аптеки) ставка 1% позволит выжить малому бизнесу.

В Приморском крае рабочая группа сочла, что приемлемой станет ставка 2% от величины доходов аптеки. «По нашим подсчетам, это снизит потери аптек, но в конечном счете все равно приведет к их закрытию», – сетует президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко.

Добиться снижения ставки налога до 1% – маловероятно, а вот до 3% – вполне реально, считает президент Фармацевтической ассоциации республики Саха (Якутия) Степан Кусатов.

Активные обсуждения вопроса идут во многих регионах – Курской и Калининградской областях, республиках Татарстан и Адыгея. В некоторых из них, например в Ставропольском крае и Иркутской области, уже прошел ряд мероприятий, подтверждает исполнительный директор СРО Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

Отрасль ждет от исполнительной власти разработки законопроектов. Они должны быть приняты депутатами до 1 января 2020 года, когда аптеки будут вынуждены начать применение УСН при реализации маркированных товаров. Депутаты многих территорий готовы провести для этого внеочередные сессии.

Ольга Коберник

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