Astellas покупает американского разработчика генно-терапевтических препаратов

По словам генерального директора Astellas Кенджи Ясукавы, данная сделка, закрытие которой ожидается в I квартале 2020 года, позволит японской компании занять ведущую позицию в сфере разработки и производства генно-терапевтических препаратов.

Якусава отметил, что Audentes разработала полноценную линейку перспективных препаратов-кандидатов, которые выгодно дополняют собственный продуктовый портфель Astellas, включая ведущий препарат AT132 для лечения X-сцепленной миотубулярной миопатии. В Astellas заявили, что к четырем основным направлениям деятельности компании после приобретения Audentes добавится пятое и что генно-терапевтические препараты в будущем станут ключевым драйвером роста.

Кандидатный препарат AT132 в настоящее время проходит клиническое исследование I/II фазы ASPIRO. По расчетам Astellas, регистрационные заявки на этот препарат могут быть поданы в середине 2020 года в США и во 2-й половине следующего года в Европе. Audentes также проводит доклинические исследования в других нозологических сегментах, включая лечение болезни Помпе, мышечной дистрофии Дюшенна и миотонической дистрофии.

В Astellas отметили, что Audentes будет вести свою деятельность как независимая дочерняя компания и получит доступ к глобальным научным и исследовательским ресурсам «большой корпорации».

Татьяна Кублицкая

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