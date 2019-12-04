На складах ГК «Сантэнс» будет доступен сервис по первичной агрегации маркированных ЛП

Оборудование для первичной агрегации маркированных лекарственных препаратов установлено и успешно протестировано на складе временного хранения ГК «Сантэнс» в Лешково, Московская область.
«Данной услугой могут воспользоваться все участники фармацевтического рынка, независимо от того, где они осуществляют хранение своей продукции», — отметил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.
В настоящее время ГК «Сантэнс» осуществляет полный цикл мероприятий, необходимых для начала работы с сериализованной продукцией.
Источник: ГК «Сантэнс»