На складах ГК «Сантэнс» будет доступен сервис по первичной агрегации маркированных ЛП

«Данной услугой могут воспользоваться все участники фармацевтического рынка, независимо от того, где они осуществляют хранение своей продукции», — отметил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

В настоящее время ГК «Сантэнс» осуществляет полный цикл мероприятий, необходимых для начала работы с сериализованной продукцией.

Источник: ГК «Сантэнс»

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