Комитет Сената США поддержал назначение Стивена Хана директором FDA

Глава сенатского Комитета по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсионного обеспечения Леймар Александер отметил, что Хан обладает необходимой квалификацией для того, чтобы возглавить FDA «в настоящий момент». Г-н Александер выразил надежду на то, что голосование полного состава Сената для утверждения кандидатуры Хана на данный пост состоится до конца текущего года.

Американское общество клинической онкологии (ASCO) и коалиция организаций защитников прав пациентов недавно направили в Сенат письмо в поддержку кандидатуры Хана.

После ухода в отставку прежнего руководителя FDA Скотта Готтлиба с апреля 2019 года обязанности директора ведомства исполнял Нед Шарплесс. После номинирования Хана на должность директора в ноябре с.г. Шарплесс вернулся к обязанностям директора Национального института рака. В этот краткий период и.о. директора FDA был Бретт Жируа.

Татьяна Кублицкая

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