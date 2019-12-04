«Почта России» открыла первые аптеки в своих отделениях

В рамках пилотного проекта аптеки открыты на базе трех почтовых отделений Самарской области — в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Подразделение «Почты» в Самарской области получило фармацевтическую лицензию на розничную торговлю лекарствами, уточнили в компании.

В аптеках представлен широкий перечень препаратов, в том числе рецептурных. Ожидается, что пилотный проект продлится четыре месяца, его итоги начнут подводить в марте. Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилота. В компании отметили, что открытие аптек в почтовых отделениях — это продолжение реализации розничного проекта «Почты» по созданию ориентированной на клиента среды в отделениях связи.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 20 сентября подписал распоряжение по изменению устава «Почты России». Кабинет министров разрешил организации заниматься фармацевтической деятельностью.

pharmvestnik