«Гротекс» прекращает поставки в АСНА

Один из крупнейших партнеров Ассоциации независимых аптек (АСНА) – производитель лекарств «Гротекс» (Solopharm) – уведомил АСНА о прекращении поставок своей продукции с 1 января 2020 года. АСНА и «Гротекс» сотрудничали с 2017 года. Один из крупнейших партнеров Ассоциации независимых аптек (АСНА) – производитель лекарств «Гротекс» (Solopharm) – уведомил АСНА о прекращении поставок своей продукции с 1 января 2020 года. АСНА и «Гротекс» сотрудничали с 2017 года.

Vademecum ознакомился с копией уведомления. Генеральный директор «Гротекса» Олег Жеребцов отказался от комментариев, как и управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев.

ООО «Гротекс» создано в 2010 году предпринимателем Олегом Жеребцовым. Компания в 2013 году запустила в Санкт-Петербурге завод Solopharm по производству жидких стерильных лекарств. Выручка компании в 2018 году составила 4,74 млрд рублей, убыток – 1,1 млрд рублей.

АСНА, по данным Vademecum, – лидер среди маркетинговых партнерств аптечных сетей. Объем продаж ассоциации за первое полугодие 2019 года составил 78,6 млрд рублей, на 1 июля 2019 года организация объединяла 8 650 аптек.

Фото: yandex.ru

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