J&J вновь опровергла содержание асбеста в детской присыпке

Американская Johnson&Johnson получила отрицательные результаты испытаний на содержание асбеста в детской присыпке собственного производства. Всего в этом раунде компания провела 155 испытаний в двух независимых лабораториях с помощью четырех разных методик. Образцы были отобраны из той же партии, в которой ранее эксперты FDA обнаружили опасную примесь. Американская Johnson&Johnson получила отрицательные результаты испытаний на содержание асбеста в детской присыпке собственного производства. Всего в этом раунде компания провела 155 испытаний в двух независимых лабораториях с помощью четырех разных методик. Образцы были отобраны из той же партии, в которой ранее эксперты FDA обнаружили опасную примесь.

Очередные 155 испытаний – последний шанс J&J подтвердить безопасность одного из своих самых популярных продуктов. В FDA результаты этого раунда экспертиз пока не прокомментировали. В ответ на октябрьское заявление фармпроизводителя по поводу проведения 15 независимых испытаний, не подтвердивших содержание асбеста в присыпке, регулятор заявил, что доверяет исключительно своей лаборатории.

В середине октября 2019 года представители FDA сообщили об обнаружении в детской присыпке J&J канцерогенного вещества – асбеста, из-за чего компании пришлось отозвать 33 тысячи упаковок продукции. Вслед за этим американские аптечные сети CVS Health Corp, Rite Aid и ритейлер Walmart заявили об утилизации товарных запасов присыпки.

В 2018 году из-за потенциального риска для здоровья J&J обязали выплатить совокупно $4,7 млрд компенсации материального и морального ущерба 22 заболевшим раком женщинам, использовавшим присыпку J&J.